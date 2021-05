Segundo a Polícia Ambiental, os policiais apreenderam na casa do suspeito munições, armas de diferentes calibres e equipamentos de caça.

A Polícia Ambiental prendeu nesta quinta-feira (6) um homem por porte ilegal de armas, no bairro Vila Flora, em Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes foram cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça após suspeita de que o homem era caçador. Na residência, os policiais apreenderam 5 armas de fogo de diferentes calibres, 2 silenciadores, munições, além de diversos equipamentos e acessórios de armas.

Os policiais também encontraram instrumentos de caça e partes de animais de silvestres, como ossos, chifres de veado e dentes.

O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Ele deve responder por porte ilegal de armas, com pena de 4 a 12 anos de detenção.

