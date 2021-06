Homem é preso com arsenal de armas e munições no Araguaia em Fernandópolis

Um homem, que já possui antecedentes criminais, morador no bairro Jardim Araguaia, foi preso em flagrante pela Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis após ser denunciado por posse de diversas armas de fogo e munições.

Durante patrulhamento pelo local, os policiais se depararam com o indiciado em uma das esquinas do bairro e, diante das informações anônimas, resolveram realizar a abordagem. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas na residência, os policiais acabaram localizando várias armas e munições.

Foram apreendidos uma arma de fogo cal .28, um revolver cal .22, 99 munições cal. 22 intactas, 12 munições cal. 22 deflagradas, três cartuchos cal. 28 intactos, um cartucho cal. 28 deflagrado, um pote contendo pólvora, um frasco contendo chumbo de diversos tamanhos, um pote contendo espoletas, um coldre para revólver e um celular Motorola.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial onde permaneceu preso, ficando a disposição da Justiça.

O fato foi registrado na noite desta terça-feira, dia 8.