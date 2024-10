Conforme o boletim de ocorrência, em patrulhamento pela cidade, a equipe policial se deparou com um indivíduo, que ao perceber a aproximação policial esboçou inquietude e alteração de comportamento. Realizada a abordagem, constatou-se que o indivíduo já é conhecido nos meios policiais, sendo egresso do sistema prisional pelo Artigo 157 do Código Penal (Roubo).