Homem é morto pelo próprio irmão durante churrasco em Tanabi

Um homem de 55 anos foi morto com golpes de faca pelo próprio irmão na madrugada desta quarta-feira, (17/04/2024), na cidade de Tanabi (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, os dois irmãos estavam na casa de um amigo, quando ocorreu uma discussão. Eles deixaram o local e continuaram a briga, onde Antônio Silva Lima foi golpeado no pescoço e no rosto. A faca, que acabou quebrando durante o ataque, foi encontrada no local do crime.

Após cometer o assassinato o autor fugiu, mas foi encontrado escondido embaixo da cama e acabou sendo preso em flagrante. Ele confessou o crime.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para a Santa Casa de Tanabi, mas infelizmente não resistiu. O corpo foi encaminhado o IML e o caso será investigado. Gazeta do Interior