Homem é internado em estado grave após ser baleado

Um homem de 37 anos foi internado em estado grave depois de ser baleado, em São José do Rio Preto (SP). Segundo a polícia, o caso aconteceu no bairro João Paulo II.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima foi deixada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré por um carro prata, que saiu do local em seguida. Os profissionais de saúde não conseguiram anotar a placa. Para a polícia, a vítima disse que havia sido baleado por causa de um desentendimento antigo com os suspeitos.

Os criminosos teriam passado em uma moto e atirado contra ele. Ninguém foi preso.