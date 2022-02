Homem é encontrado morto na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Um homem de 36 anos foi encontrado morto na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, na manhã deste domingo (20.fev).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita é de que Luis Henrique da Silva Mello tenha sido atropelado por um veículo. Exames periciais apontarão as causas do óbito.

O corpo do homem foi retirado da rodovia Euclides da Cunha e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga o caso.

