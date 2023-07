Homem é encontrado morto e parcialmente carbonizado em canavial

O corpo de um homem foi encontrado no começo da noite desta última terça-feira, (04/07/2023), parcialmente carbonizado em um canavial de Cedral (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil, funcionários de uma usina de cana-de-açúcar da região que encontraram a vítima na propriedade rural da empresa, por volta das 18h15 de ontem. O homem tinha marcas de tiro na testa e estava com o corpo parcialmente queimado.

Há suspeita de que o possível autor tenha cometido o crime e colocado fogo no canavial pra tentar eliminar o corpo, já que os colaboradores da usina afirmaram que não teriam ateado fogo na plantação de cana.

A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto (SP). Ainda não há identificação da vítima. Gazeta do Interior