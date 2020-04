Homem é detido por tentativa de homicídio, em Rio Preto

Vítima chegou a receber atendimento médico, mas fugiu do socorro.

Um servente, 26 anos, foi detido pela Polícia Militar nesta sexta-feira (10), por ser suspeito de tentativa de homicídio. Ele teria tentado matar um autônomo, 32 anos, com golpes de faca e de um pedaço de pau. A vítima, segundo a Polícia Civil, fugiu enquanto era socorrida pela equipe de resgate.

A tentativa de homicídio, de acordo com o boletim de ocorrência, ocorreu na véspera do feriado (9), no bairro Solidariedade, em São José do Rio Preto/SP. O autônomo foi encontrado ferido e testemunhas apontaram o servente como o autor dos golpes.

Um dia depois, ao ser encontrado pelos policiais, o suspeito confessou que realmente tinha agredido a vítima. Segundo ele, os golpes aconteceram durante uma briga enquanto os dois usavam drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br