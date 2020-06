Homem de 68 anos é a 9ª vítima de Covid-19 em Votuporanga

Vailton Garcia de Souza procurou ajuda médica por três vezes até ser internado na Santa Casa no sábado.

Nesta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga/SP confirmou o 9º óbito por coronavírus no município.

De acordo com as informações divulgadas pela pasta, os primeiros sintomas da doença que vitimou o dedetizador da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo), Vailton Garcia de Souza, de 68 anos, apareceram no último dia 4.

Com rápida evolução nos sintomas, Vailton procurou ajuda médica por três vezes, na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado, quando deu entrada na Santa Casa local; contudo, dois dias após a hospitalização, ele não resistiu e faleceu.

Ainda de acordo com informações, Vailton possuía comorbidades referente aos pulmões.

Natural de Macedônia/SP, Vailton residia na Rua Mariano Lima Braga, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga/SP e, deixou a deixou a esposa Cleusa e, os filhos: Thiago, Vinícios, Bruno, Vailton Renato e Daniela; além de demais familiares e amigos.

O sepultamento ocorreu no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.