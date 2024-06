Homem de 59 anos é encontrado morto dentro de casa

Familiares lamentaram a morte e afirmaram nas redes sociais que “não haverá velório”

Um homem de 59 anos foi encontrado morto no Solo Sagrado, em Rio Preto, neste sábado (29), depois de desaparecer por alguns dias. De acordo com informações do registro policial, uma vizinha notou cheiro forte vindo da casa de Paulo Guimarães Pereira e acionou os Bombeiros e a Polícia Militar. O corpo foi localizado já em estado de decomposição.

Agentes relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 11h40, quando foram acionados ao endereço. Em contato com a testemunha, ela disse a eles que “fazia dois dias que não via a vítima. Neste sábado sentiu um cheiro forte vindo da casa ao lado e também percebeu um aumento da presença de moscas no local”.

Com isso, ela chamou o Corpo de Bombeiros. Vizinhos possuíam uma chave do portão e abriram, mas a casa estava toda trancada. Mas a testemunha sabia onde o homem guardava uma cópia da chave da porta, pois vizinhos ajudavam a vítima, que tem familiares apenas no estado da Bahia.

Quando os socorristas entraram, localizaram o corpo caído em um dos cômodos, já em estado de decomposição. O Samu foi chamado e o médico responsável atestou definitivamente a morte. Não havia no local nenhum sinal de arrombamento ou violência, nem mesmo no corpo.

A perícia científica realizou os testes necessários no imóvel e veículo de agência funerária removeu o corpo e levou para o IML, onde passou por exame necroscópico. Qualificado como ‘morte suspeita’, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Rio Preto. Familiares lamentaram a morte e afirmaram nas redes sociais que “não haverá velório”. Gazeta de Rio Preto