O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022 na cidade. A vítima, uma mulher de 55 anos, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga. Ela passa bem

Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram o homem como sendo o autor da tentativa de homicídio. A mulher foi baleada no momento em que chegava em sua residência, no bairro CDHU, região Norte da cidade. Ela foi socorrida para a Santa Casa, onde recebeu atendimento e alguns dias depois foi liberada.

Após a tentativa de homicídio, os policiais civis iniciaram investigações e identificaram o autor dos disparos. Segundo a polícia, foi apurado que a esposa do homem teria se desentendido com a vítima e teria sido agredida. No intuito de se vingar, o homem foi até a casa dela, no mesmo dia, e atirou contra a mulher de 55 anos.