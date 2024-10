Homem de 36 anos é encontrado morto em hotel de Rio Preto

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as causas da morte de um homem de 36 anos encontrado na tarde desta quinta-feira (24/10) no quarto de um hotel no bairro Redentora, em Rio Preto.

Segundo informações da polícia, o hóspede, que morava em Santos, no litoral paulista, foi encontrado sem vida por uma camareira, no quarto instalado no terceiro andar. Uma ambulância e o policiamento foram acionados.

O quarto passou por perícia, e medicações encontradas foram recolhidas para análises. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico; o laudo poderá esclarecer a causa da morte.

Ainda de acordo com a polícia, não havia sinal de arrombamento no local.