Homem capota veículo na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga

Um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 2, na rodovia Péricles Bellini – trecho urbano de Votuporanga, deixou o motorista de um Ecosport ferido levemente.

O acidente aconteceu por volta das 21 horas, no sentido Votuporanga a Nhandeara, quando por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, vindo a capotar.

Imediatamente, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para socorrer a vítima ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. Apesar do estrago no veículo e do grande susto, o motorista foi socorrido consciente, orientado e com ferimentos leves ao hospital de Votuporanga.