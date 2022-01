Um homem caiu em um buraco e foi resgatado por duas pessoas que passavam pelo local e escutaram os gritos de socorro. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 26, na zona norte da cidade.

Ricieri Zampieri contou que seu pai, Nelson Zampieri, passava pela rua provisória aberta pela prefeitura ligando a Rua Naya Batista (Jardim do Trevo/Ubirajara) ao lado da Secol até o Jardim Araguaia, quando ouviu pedido de socorro. Sem saber de onde vinham os gritos começou a procurar e encontrou no meio do mato, um senhor que havia caído em buraco naquela área de um futuro loteamento.

“O buraco estava coberto por portas se transformando em verdadeira armadilha. Meu pai, e um rapaz que passava por ali, ajudou a resgatar o senhor Antonio João Piris que é morador do Jardim Araguaia”, contou Ricieri.

Em nota, a prefeitura de Fernandópolis informou que o citado “buraco se encontra dentro de uma propriedade particular e a Prefeitura desconhece o seu motivo ou origem, pois não está relacionada a nenhuma obra. O proprietário do local será comunicado da existência do buraco”.

TVC