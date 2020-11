Homem cai em golpe e perde R$ 20 mil pelo Pix

O empresário Rafael Marinatto, de 38 anos, acabou caindo em um golpe de falso leilão de veículos no Rio de Janeiro e acabou transferindo R$ 20 mil reais para os criminosos via Pix. As informações são do jornal Extra.

Interessado em comprar um carro, Rafael recebeu de um vizinho uma dica para tentar fazer negócio por um site de leilões de veículos na internet. No entanto, o portal havia sido clonado e ele acabou entrando em um site construído para aplicar esse tipo de golpe.

“É tão bem feito que termo falso de arremate tem o mesmo nome fantasia do leiloeiro verdadeiro, mesmo endereço e mesmo CNPJ. Se o seu lance for coberto por outra pessoa, você recebe um e-mail. Além disso, assim que faz o login, recebe uma confirmação. Parece que é um negócio sério. O site ainda diz ser homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)”, conta o empresário.

Após duas semanas acompanhando leilões, Rafael tentou arrematar um Ônix, por R$ 20.790. Na tabela Fipe, que serve de parâmetro para negociações de compra e venda de automóveis, o veículo custava quase o dobro, R$ 40.391. Rafael acabou fazendo a transferência total do arremate via Pix, para uma conta que os criminosos disseram pertencer a um representante legal da empresa. “Depois de descobrir que se tratava de uma armadilha, no dia 23, entrei em contato com o meu banco pedindo o cancelamento da operação e fiz uma reclamação no Banco Central”, conta a vítima. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiiro afirmou que as investigações estão em andamento para identificar o proprietário do site envolvido na denúncia. O banco da vítima disse que não pode reverter a transação porque as regras e critérios para operações via Pix são definidas pelo Banco Central e não preveem essa alternativa.