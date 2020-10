H​omem é detido​ transportando brinquedos contrabandeados​ avaliados em R$ 50 mil​

Equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) fez abordagem na Rodovia Olímpio​​ Ferreira da Silva.

A Polícia Militar​ Rodoviária​ prendeu, ​nesta​ terça-feira (20), um homem, de 41 anos, que foi flagrado transportando brinquedos contrabandeados do Paraguai. A ação foi deflagrada próximo ao km 005 da Rodovia Olímpio​​ Ferreira da Silva, ​em Pirapozinho/SP.

Uma equipe do ​TOR (​Tático Ostensivo Rodoviário​)​ estava em patrulhamento pela Operação Interior Mais Seguro​,​ quando desconfiou de uma caminhonete com placas de Martinópolis​/SP​ e realizou a abordagem.​​

Durante a vistoria no interior do baú​,​ em meio a ​uma ​carga de mudança, foram localizados 15 carros elétricos infantis e um robô elétrico. Os produtos, avaliadas em cerca de R$ 50 mil, são oriundos do Paraguai e não apresentavam nenhuma documentação fiscal.

O motorista alegou que foi contratado para buscar a carga de mudança de móveis na cidade de Dourados/MS para levar até o município de Presidente Prudente/SP, sendo que desconhecia que havia algo ilícito no interior da carga.

As mercadorias e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Presidente Prudente, onde a ocorrência foi apresentada.

O homem foi indiciado por contrabando e responderá ao processo em liberdade.

FONTE: Informações | sbtinterior