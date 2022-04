Gustavo Mioto reverte renda de show em Jales para o Hospital do Amor

Sertanejo doou 100% do seu cachê, no valor de R$150 mil, em prol dos pacientes atendidos no Hospital de Amor de Jales

O cantor Gustavo Mioto reverteu a renda do show que comandou no Rodeio Show de Jales, na última quarta-feira, 20, para a unidade do município do Hospital do Amor.