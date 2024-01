Grupo Memorial Votuporanguense homenageará jogadores ‘iluminados’

Memorialistas que lançaram livro registrando a trajetória da AAV (Associação Atlética Votuporanguense) oferecerão os exemplares durante a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, no próximo dia 13 de janeiro.

O Grupo Memorial Votuporanguense, ou simplesmente, os Memorialistas, estará na inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, no próximo sábado, dia 13 de janeiro, quando o Clube Atlético Votuporanguense enfrentará o Mirassol em jogo amistoso, a partir das 20h. Os torcedores interessados podem assistir ao duelo mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

No entanto, os Memorialistas que têm como um dos pilares o resgate histórico da memória esportiva, entrarão em campo relembrando o dia 5 de novembro de 1966, quando aconteceu a inauguração do sistema de iluminação do Estádio Plínio Marin.

Naquele sábado, à noite, debaixo de um temporal, a Associação Atlética Votuporanguense (AAV) bateu o XV de Novembro de Piracicaba por 2 a 1, com gols de Sérgio e Flávio para a Alvinegra.

O Grupo aproveitará a oportunidade histórica para homenagear dois jogadores daquela equipe: Bidão e Ivo. Depois de 57 anos, eles darão o pontapé inicial da partida amistosa entre CAV x Mirassol.

“Uma justíssima homenagem, uma raridade ter dois jogadores tantos anos depois em dois eventos semelhantes”, afirmou o Grupo Memorial Votuporanguense ao anunciar a homenagem aos ex-atletas.

Os Memorialistas também estarão na Arena Plínio Marin oferecendo exemplares da obra “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, lançada pelo grupo durante evento no dia 19 de dezembro, no Assary Clube de Campo. Os livros custam R$ 70 – cada; e o pagamento poderá ser feito preferencialmente via PIX.

(FOTO: 1) – Grupo Memorial Votuporanguense homenageará jogadores ‘iluminados’ – Foto: Reprodução

(FOTO: 2) – Em pé, da esquerda para a direita: Carlos Márcio (dirigente), Flávio, Élcio, Pita, Elmo e Adílson. Agachados: Neves, Sérgio, Sapucaia, Ivo e Lupércio – Foto: Silvinho Ferrari/Arquivo Pessoal