Um dia diferente e muito festivo. O Grupo da Melhor Idade de Valentim Gentil realizou um passeio de barco em Buritama.

O momento, que teve o apoio da Prefeitura, contou com a presença do Prefeito Adilson Segura, juntamente com o presidente da Melhor Idade, José Dionísio Ribeiro e o coordenador Edson Ferreira. No total, cerca de 80 pessoas participaram.