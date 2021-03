O desabafo pertence a Danilo Martins de Paula, marido da jovem grávida de quatro meses que morreu após ser diagnosticada com o coronavírus, no interior de São Paulo.

“Fomos no hospital, pediram para esperar para fazer o teste. Ela fez e saiu o resultado positivo no outro dia. No quinto dia de sintomas, ela foi internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), mas ficou poucos dias e recebeu alta para continuar o tratamento em casa”, disse ao G1.