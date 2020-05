Grávida capota carro em alça de acesso da BR-153, em Rio Preto

Motorista afirmou que perdeu o controle da direção ao desviar de um objeto na pista.

Uma motorista de 39 anos, que está grávida, capotou o carro que conduzia na tarde desta segunda-feira (4), na BR-153. O acidente de trânsito aconteceu em uma alça de acesso da rodovia federal no perímetro urbano de São José do Rio Preto/SP. A mulher que está na 35ª semana de gestação, sofreu ferimentos leves, mas sem risco para o bebê.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista transitava no sentido Rio Preto a Nova Granada/SP, quando alega ter perdido o controle da direção ao tentar desviar de um objeto que estava na pista. Como a motorista estava com cinto de segurança, não sofreu ferimentos graves.

Ainda segundo a polícia, a gestante foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, onde passa por uma série de exames e permanece sob observação médica.

