O Governo Federal aprovou o repasse de R$ 104 milhões para a construção do Aeroporto Internacional em Olímpia (SP). O valor foi contemplado no Orçamento da União para 2024, cujo projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional na sessão do dia 22 de dezembro.

Em setembro deste ano, a Prefeitura de Olímpia formalizou a aquisição da área, após a regularização do local junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Os investimentos para a aquisição do terreno foram de mais de R$ 19 milhões.

“A presente emenda visa alocar recursos para a construção do aeroporto internacional situado em Olímpia, uma região que se destaca como um dos principais polos turísticos do estado de São Paulo. A justificativa para esta alocação de recursos baseia-se em diversos fatores estratégicos e econômicos, essenciais para o desenvolvimento da região e do estado”, diz a emenda apresentada ao projeto de lei do orçamento.