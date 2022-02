Governo de SP mantém CATI em Votuporanga

O Governo de São Paulo publicou hoje (26) no Diário Oficial a reorganização do setor agrícola estadual, mantendo a Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada (CATI) de Votuporanga.

Ao todo, serão mantidas 40 CATIs, às quais ficam vinculadas 645 Casas da Agricultura nos municípios paulistas.

O decreto 66530 alterou a mudança na estrutura administrativa e fiscal do setor, de dezembro de 2021.

O anúncio da primeira mudança causou um reboliço no meio político, mobilizando o prefeito Jorge Seba, o deputado e presidente da ALESP, Carlão Pignatari, e dos vereadores. Com a alteração publicada hoje a CATI de Votuporanga é mantida, na prática, com a mesma estrutura de anteriormente.