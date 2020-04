Governo de SP anuncia na quarta reabertura gradual da economia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Programa valerá a partir de 11 de maio, dia seguinte ao término da quarentena, antecipando o fim do isolamento social, como quer o presidente Jair Bolsonaro.

O governador de São Paulo, João Doria, vai apresentar um plano de saída gradual da quarentena para as cidades paulistas. A informação foi noticiada pelo colunista Lauro Jardim e confirmada pelo sbtinterior.com, com interlocutores do governo.

O programa valerá a partir de 11 de maio, dia seguinte ao término da quarentena, antecipando o fim do isolamento social, como quer o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Jardim, o plano de saída gradual foi elaborado por uma equipe multidisciplinar​ que envolveu a indústria, o setor de serviços e a área de ciência e tecnologia. O plano foi concebido pelos secretário Luiz Henrique Meirelles (Fazenda), Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico) e por economistas como Ana Carla Abrão e Pérsio Arida.

Ainda segundo Lauro Jardim, foram ouvidos 338 dirigentes empresariais e empresários de diversos setores.

FONTE: Informações | sbtinterior.com