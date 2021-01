O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, disse que as prefeituras têm autonomia para tomar a decisão, mas orientou que sigam a recomendação do governo estadual.

“É um ponto facultativo, portanto, o governo do estado, tomando essa decisão, as prefeituras também têm essa prerrogativa no que tange os serviços municipais. A Prefeitura de São Paulo já tomou essa decisão, e a nossa recomendação é que sigam essa prerrogativa da ciência de medicina”, disse Vinholi.

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (29) em coletiva de imprensa que idosos acima de 90 anos serão vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 8 de fevereiro. Já os que estão na faixa etária entre 85 e 89 anos começarão a ser imunizados no dia 15 do mesmo mês. O Instituto Butantan também anunciou a entrega de mais 1,8 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde.

“Com o novo lote de vacinas, iniciaremos a partir do dia 8 de fevereiro a vacinação de 206 mil idosos acima de 90 anos de idade. E a partir do dia 15 de fevereiro, idosos de 85 a 89 anos, no total de 515 mil pessoas. Mais de meio milhão de pessoas serão vacinadas a partir de 8 de fevereiro”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

A coordenadora do Controle de Doenças Infecciosas da Secretaria de Saúde, Regiane de Paula, afirmou que a inclusão dos idosos se deve à vulnerabilidade à Covid-19.

“A prioridade leva em conta a vulnerabilidade dessa faixa etária uma vez que 37% das pessoas com mais de 85 anos que tiveram Covid evoluíram para o óbito no decorrer da pandemia”, disse Regiane.

Novas doses liberadas

A gestão estadual também anunciou nesta sexta-feira (29) que 1,8 milhão de doses da CoronaVac foram liberadas pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde. Do total, 410 mil doses ficarão em São Paulo para seu programa de imunização.

A nova remessa se soma aos 6 milhões que vieram prontos da China e que já haviam sido distribuídos aos estados brasileiros, após a liberação de uso emergencial feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As doses enviadas pra o Ministério nesta sexta fazem parte do segundo pedido de uso emergencial feito pelo Butantan para 4,1 milhões de doses da vacina que foram envasadas no país. Até então, 900 mil doses do segundo pedido emergencial haviam sido entregues na última sexta-feira (22).

Com a entrega de 1,8 milhão doses nesta sexta-feira (29), o Instituto Butantan afirma que cumpriu o cronograma firmado em contrato com o governo federal que previa a entrega das 8,7 milhões de doses da vacina até 31 de janeiro.

“O Instituto Butantan já forneceu 8,7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Ministério da saúde. 80% de todas as vacinas disponíveis no país no momento foram fornecidas por São Paulo através do Butantan”, disse Doria.

A previsão é a de que o Instituto Butantan receba no dia 3 de fevereiro mais uma remessa de 5,4 mil litros de insumos para produção da CoronaVac. De acordo com o instituto, o material possibilita a produção de mais 8,6 milhões de doses da vacina.

Campanha de vacinação contra a Covid-19

A vacinação começou no dia 17 de janeiro no Hospital das Clínicas, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O grupo que começou a ser vacinado é composto por profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, quilombolas, povos indígenas, idosos residentes em instituições de longa permanência.