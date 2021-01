Governo de SP adquire 600 mil novos testes importados para Covid

O Governo de São Paulo recebeu nesta quinta-feira (14) 600 mil testes do tipo RT-PCR para diagnóstico de casos de COVID-19, adquiridos por intermédio do Instituto Butantan.

O carregamento vindo da Coreia do Sul desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no início da noite, em voo da companhia Korean Air. Os kits serão usados pela Plataforma de Laboratórios para Diagnóstico de COVID-19, coordenada pelo Butantan em uma rede que conta com cerca de 30 laboratórios habilitados entre públicos, particulares e universitários.

Desde a criação da Plataforma, em abril de 2020, já foram processados mais de 1,6 milhão de testes de PCR, que identifica a presença do coronavírus no organismo. Atualmente, a rede possui capacidade para processar cerca de 11 mil amostras por dia, com resultado em até 48 horas a partir da chegada da amostra em laboratório.

Este é o segundo lote de testes adquiridos a partir da criação da Plataforma. Em abril de 2020, o Butantan comprou 1,3 milhão de testes diagnósticos, também do tipo RT-PCR.

