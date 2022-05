Governo de São Paulo anuncia aumento de 23% em repasse para Apaes do Estado

Aumento do valor per capita é uma luta da FEAPAES-SP e das APAES filiadas, liderada pela presidente Vera Lucia Ferreira e pela diretora social Dra. Cristiany de Castro com o apoio do deputado federal Marcio Alvino (PL/SP)

Uma ótima notícia para as APAES de São Paulo. Em reunião na noite de ontem, 17 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, o governador Rodrigo Garcia, ao lado da presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), Vera Lucia Ferreira, da diretora social Dra. Cristiany de Castro, do deputado federal Marcio Alvino e de representantes regionais das APAES paulistas, anunciou o aumento do valor per capita para alunos das escolas de educação especial mantidas pela APAES.

A medida era uma reivindicação antiga e possibilita uma melhor organização do trabalho realizado e dá um fôlego para as instituições manterem os atendimentos. “Como governador de São Paulo, eu os convidei para estar aqui no palácio junto com outros representantes das APAES do nosso Estado, para cumprir um compromisso que assumi com vocês no dia 04 de abril como minha primeira ação como governador quando visitei a sede da FEAPAES lá em Franca. Naquela ocasião, a Vera e todos que estavam presentes demandaram do governo um reajuste no pagamento per capita dos alunos de nossas APAES, dentre outras pautas. Pedi para nossa equipe nesses últimos 30 dias estudar aquilo que era possível ser feito e hoje estou assinando um decreto autorizando a Secretaria da Educação aumentar o per capita de repasse, uma correção de quase 24%, para todas as APAES do Estado de São Paulo” discursou o novo governador Rodrigo Garcia.

O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES, das Pestalozzis e de Entidades Coirmãs no Congresso Nacional, Marcio Alvino, celebrou a decisão do novo governador Rodrigo Garcia: “Um dia muito importante, já que essa é uma pauta com um longo histórico de reuniões e que recebeu atenção especial do governador Rodrigo Garcia. Assim que ele assumiu o cargo de governador esteve na sede da FEAPAES-SP, em Franca, e assumiu compromisso com a causa apaeana, ação nunca vista antes”.

A diretora social da FEAPAES-SP e secretária executiva da Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES, das Pestalozzis e de Entidades Coirmãs, Dra. Cristiany de Castro, também comemorou o anúncio do governador e reforçou que as escolas de educação especial das APAES são essenciais. “Nós temos um público de 70 mil pessoas atendidas diretamente, e que chega a quase 300 mil pessoas, uma vez que o serviço socioassistencial se estende as famílias. E nós temos na área da educação com 30 mil alunos com deficiência intelectual e múltipla que precisa desse nosso olhar e nosso respeito. Essa decisão do governador de aumentar o valor per capita veio em ótima hora, porém, nossa luta continua na busca por outras ações em prol da causa apaeana”, acrescentou.

A presidente da FEAPAES-SP-SP, Vera Lúcia Ferreira, celebrou a conquista. “É muito importante para nós que fazemos parte do movimento apaeano saber que podemos contar com o apoio do Governo do Estado e o governador Rodrigo Garcia, que já foi secretário de Assistência Social, sabe muito bem o quanto precisamos desse apoio”, conclui a presidente Vera Lucia Ferreira.