Golpistas são condenadas por roubo e fraude contra idosa

Duas mulheres foram condenadas pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga por roubar e fraudar uma idosa em dezembro de 2018. As criminosas, identificadas como D. e I., causaram um prejuízo de R$ 7.243,00 para a vítima.

O crime aconteceu no dia 5 de dezembro de 2018, após a idosa sacar sua aposentadoria no Banco Mercantil. Ao sair do banco, ela foi abordada pelas golpistas na rua Amazonas. Uma delas fingiu ter encontrado a carteira da idosa, que negou ter perdido. Em seguida, a outra golpista apareceu e agradeceu a suposta boa ação.

Apesar da insistência das mulheres em dar uma recompensa, a idosa recusou. As três sentaram-se em um banco na Praça dos Expedicionários, e uma das golpistas deixou sua bolsa com a idosa como garantia enquanto buscava o presente. A outra golpista ficou com a vítima.

Após cerca de 15 minutos, a mulher retornou com uma sacola contendo um par de sapatos e R$ 100 em dinheiro. Ela convenceu a idosa a ir buscar um presente em uma loja e deixar sua bolsa com elas. Ao voltar, a idosa descobriu que a bolsa havia sido roubada.

A bolsa continha documentos pessoais, oito cartões bancários, cartões de crédito de lojas, R$ 1.150 em dinheiro e um celular Samsung Galaxy J7. Antes que a idosa conseguisse cancelar os cartões, as golpistas realizaram dois empréstimos no valor total de R$ 2.793,00 e sacaram R$ 4.100 da conta da vítima.

D. foi presa em Santa Fé do Sul. Já I. negou seu envolvimento no crime e disse estar em Londrina para tratamento médico no dia do fato. No entanto, os registros hospitalares comprovaram que ela estava mentindo sobre seu álibi.