Mais uma ocorrência de estelionato foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Jales na última quinta-feira, 10 de março.

De acordo com as informações do boletim, a vítima que reside em uma chácara recebeu uma ligação de uma pessoa com voz feminina dizendo ser representante do departamento financeiro da Elektro (companhia de energia) e que havia uma irregularidade no padrão de energia da propriedade.

Em posse de diversos detalhes, a pessoa informou que havia uma multa de R$ 6.220,87 e que era necessário ligar ligar em um 0800 para mais informações da cobrança. A vítima fez o contato e confirmou a informação. No 0800, também foi informada que o padrão de energia poderia ser retirado caso não fosse feito o pagamento. Um protocolo foi gerado e também foi negociado o valor de R$ 3.220,87, que foram pagos.

Tempo depois a vítima desconfiou, procurou o escritório da Elektro no centro de Jales e descobriu que havia caído em um golpe.

Meu Foco News