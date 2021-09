Gol bate em Renegade e vai parar em vitrine de loja

Um motorista embriagado e sem carteira de habilitação se envolveu em um impressionante acidente de trânsito no final da tarde deste sábado, no Bairro Boa Vista.

O autônomo de 24 anos, que estava acompanhado de um amigo, dirigia um Gol quadrado quando bateu contra um Jeep Renegade ocupado por um casal. Com o impacto, o Gol foi lançado contra a grade de uma loja de pesca e ficou destruído.

A colisão aconteceu no cruzamento entre as ruas Fritz Jacobs e Expedicionários. O boletim de ocorrência não informa por qual via os veículos transitavam, mas há sinal de pare na rua Fritz Jacobs.

Durante o atendimento da ocorrência, o motorista do Gol admitiu que tinha bebido e que estava dirigindo o carro a pedido do amigo, que estava passando mal.

Ele soprou o bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool, mas pediu a contraprova na delegacia e cedeu amostra de sangue para análise.

O casal do Renegade recebeu atendimento médico em um hospital onde tem plano e foi liberado.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, lesão corporal na direção de veículo e dano.