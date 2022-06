A Justiça Federal autorizou a quebra do sigilo telefônico de Tiago Alexandre Oliveira da Costa, gerente de varejo da Caixa preso em flagrante na última semana, acusado de alterar dados bancários de beneficiários do auxílio emergencial para desviar valores.

Preso na quinta-feira, 2, o gerente foi submetido a audiência de custódia na sexta-feira, 3. Foi fixada fiança no valor de R$ 24 mil, o equivalente a 20 salários mínimos, para que o servidor respondesse ao processo em liberdade. Ele passou o fim de semana preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) e, na tarde desta segunda feira, 6, foi expedido o alvará de soltura.

Segundo informações da PF, a prisão do gerente aconteceu na quinta-feira, 2, “no momento em que o funcionário praticava o crime”. Tiago é investigado por crime cibernético previsto no artigo 313 A do Código Penal: Inserção de dados falsos em sistema de informações. O crime, que requer perícia especializada, prevê pena que varia de 2 a 12 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

A Polícia Federal não informou quantas ações estariam relacionadas ao gerente, nem há quanto tempo ele era monitorado.