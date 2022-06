Geninho quer homenagear jornalista de Rio Preto com nome de passarela

Jocelito Paganelli morreu em março, aos 42 anos, vítima de um infarto fulminante

O deputado federal, Geninho Zuliani (União Brasil), apresentou nesta sexta-feira, dia 03 de junho, na Câmara dos Deputados, em Brasília, projeto de lei que homenageia o jornalista catanduvense, Jocelito Paganelli, morto em março, vítima de um infarto fulminante.

Geninho sugeriu denominar ‘Passarela Jocelito Paganelli’, a travessia de pedestres situada sobre a Rodovia Br 153 km 63, no

município de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo.

“O Jocelito era uma pessoa muito carismática, jornalista sério, que deixou uma grande lacuna no jornalismo local e regional. Pela relevância dos serviços prestados à população, acho oportuno esse reconhecimento e homenagem”, frisou o parlamentar.

Currículo

Natural de Catanduva, Jocelito Paganelli tinha 42 anos, era formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafica) de Catanduva, pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela Universidade de São Paulo (USP).

Dedicou 20 anos ao jornalismo, nos quais passou por jornais impressos em Catanduva e em São José do Rio Preto, sempre desafiando todos os obstáculos. Atuava desde 2017, na TV TEM de Rio Preto, afiliada da Rede Globo. Em março, faleceu precocemente, vítima de um infarto, em casa.