O gás encanado terá reajuste nesta sexta-feira (10) em todo o estado de São Paulo, e o aumento pode chegar a 21%. O preço do gás natural veicular (GNV) também vai subir.

No caso do gás encanado, as categorias residencial, comercial e industrial serão afetadas:

Gás encanado residencial terá reajustes de 15,3% a 17,7%;

No comercial, o aumento será de 17,1% a 21,5%;

Já nas indústrias, será de 20,5% a 21,9%.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), o aumento é proveniente de um repasse do gás ofertado pela Petrobras que não foi reajustado em agosto.

A agência ainda informou que foi retirado da conta do consumidor a cobrança de ICMS, que terá reajuste em 2022.