Morreu na madrugada de ontem (15/02) o menino Vinícius de Brito Samsel de 3 anos. De Engenheiro Beltrão, noroeste do Paraná, ele lutava desde o nascimento contra a Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, doença que pode ser tratada com o Zolgensma, tido como o remédio mais caro do mundo. A morte aconteceu um dia depois do menino receber o dinheiro para a compra.