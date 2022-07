Vizinho viu o ataque e conseguiu afastar o cão e ajudar o menino

Um adolescente de 12 anos foi atacado por um cachorro da raça pit-bull na noite de terça-feira, 26, no Jardim Ouro Verde, em Rio Preto. O menino levou 20 pontos na cabeça devido à mordida do animal. A dona do cão é investigada por omissão de cautela no cuidado com o animal.