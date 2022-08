Garotinha de 7 anos doa o próprio cabelo para o Hospital do Amor

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com apenas 7 anos de idade, a pequena Lara Rayssa Ribeiro Brandeli, moradora de Potirendaba (SP), já sabe que o ato mais nobre de um ser humano é o amor ao próximo. Por iniciativa própria, a garotinha já realizou duas doações do corte de seu cabelo para a confecção de perucas para o Hospital do Amor, de Barretos (SP).

A mãe, Elisangela Ribeiro, conta que a filha tomou a decisão após ver uma priminha travar uma luta contra um câncer nos ossos.

“Ela me perguntou porque a prima estava sem os cabelos e eu expliquei que era porque ela estava fazendo tratamento contra uma doença, mas que ela ganharia uma peruca com cabelos que seriam doados. Ela então me disse que queria cortar o cabelo e fazer a doação para ajudar”, fala Elisangela.

A priminha de Lara infelizmente acabou perdendo a batalha, com apenas quatro anos de vida, no ano de 2020. Mas isso não desmotivou a garotinha, que já está na segunda doação de seu cabelo.

“Tem muita gente que precisa e eu sei que posso ajudar, então eu fico muito feliz”, conta Lara, que ajuda a cuidar da avó, que também luta contra um câncer. “Felizmente minha mãe não chegou a perder os cabelos, mas também está realizando o tratamento contra a doença. Ela é extremamente apegada a avó e até ajuda na medicação quando ela está com dor”, afirma Elisangela.

O Hospital de Amor, especializado no tratamento de câncer, em Barretos, recebe doações de perucas que são confeccionadas pela Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos (AVCC). Estas próteses são doadas para pessoas que perdem o cabelo durante o tratamento de câncer ou por algum outro motivo.

Gazeta do Interior: