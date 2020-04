Garota agredida pelo pai suicída segue em estado grave

A jovem Bruna, vítima de um atentado promovido pelo pai, segue internada em estado grave na Santa Casa de Fernandópolis. Ela sofreu ferimentos na cabeça depois de ser agredida com uma barra de ferro.

Ela, a irmã e a mãe foram socorridas por unidades de resgate e encaminhadas inicialmente a UPA – Unidade de Pronto Atendimento – com vários ferimentos pelo corpo, incluindo corte feitos por uma faca.

Depois de agredir a família, o autor, José Antônio Miguel, 52 anos, conhecido como “Totonho”, se feriu com várias vezes com golpes de faca no abdômen e se enforcou no varal da casa onde ele morava no bairro Estoril.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Bruna, que passou por exames e segue na Santa Casa.

O corpo de Miguel será transladado para Votuporanga onde será enterrado por volta das 17h00.

ENTENDA O CASO

José Antonio Miguel, 52 anos, morreu enforcado depois sofrer um surto psicótico na manhã desta terça-feira, dia 14, no bairro Jardim Estoril, em Fernandópolis.

Antes de cometer o ato, ele usou uma barra de ferro para agredir a esposa e as duas filhas, que ficaram gravemente feridas. Ele ainda teria usado uma faca para tentar matar a família, como não teve êxito, desferiu golpes no seu próprio abdômen e se enforcou no fundo da casa onde morava.

A mulher e as duas filhas foram socorridas por unidades do Samu e encaminhadas a UPA de Fernandópolis.