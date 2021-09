Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o homem foi flagrado por um fiscal do estabelecimento colocando os itens, avaliados em R$ 139,64, dentro de sua mochila.

Ao notar que estava sendo observado, ele teria tentado fugir, sendo contido já do lado de fora do supermercado. Questionado sobre os fatos, ele apenas teria pedido desculpas aos funcionários do local.