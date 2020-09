Orange Beach, na costa sul dos EUA, sofreu com inundações dos canais que cortam os bairros da cidade. Segundo o prefeito, os danos foram piores do que o furacão Ivan, que passou pela região há pouco mais de duas semanas.

O país está em alerta porque há cinco tempestades tropicais ao mesmo tempo passando pelo Golfo do México.

Além do Alabama, a Flórida se prepara para os efeitos do furacão — o governador do estado, Ron DeSantis disse que chuvas fortes e inundações estão previstas para o interior do estado nos próximos dias. Em Pensacola, ruas inteiras ficaram alagadas.

O furacão Sally tocou o solo do Alabama nesta manhã. O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) informou às 6h45 de Brasília que o fenômeno, de categoria 2 em uma escala até 5, registra ventos de até 165 quilômetros por hora.

Quase 75 mil casas no Alabama e Flórida estavam sem energia elétrica na terça-feira à noite, de acordo com o Weather Channel. Alguns vídeos publicados nas redes sociais pareciam mostrar algumas áreas já inundadas.

Acabaram os nomes