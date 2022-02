Fundo Social recebe mais 500 cestas básicas do Governo do Estado e solicita doações de itens para kit de bebê

Em 2021, o Fundo Social de Votuporanga entregou mais de 260 kits para gestantes acompanhadas pelas unidades básicas de saúde do município

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, recebeu mais 500 cestas básicas enviadas ao município pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). O recebimento dos alimentos ocorreu na manhã desta quarta-feira (23/2). As cestas serão repassadas a famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social.

Kits de bebê

Na última semana, a presidente Rose Seba esteve na sede do FUSSP, na capital paulista, para entregar ofício solicitando doação também de itens de enxoval como fraldas de tecido, cobertor infantil, meias, macacão e toalha fralda para compor os kits de bebê entregues pelo Fundo Social de Votuporanga através do projeto Pequeno Cidadão.

