O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga recebeu, na manhã desta quarta-feira (12/5), doação de 200 cestas básicas que foram arrecadas pela Tarraf. A ação, é resultado da Campanha “1000 Cestas” realizada pela empresa com doações de colaboradores e população.

A entrega ocorreu no Banco de Alimentos e contou com a presença do vice-presidente da empresa Olavo Tarraf Filho, da presidente do Fundo Social, Rose Seba, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza