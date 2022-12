Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga destina 100 litros de leite

Cem litros de leite. Essa foi a quantidade destinada para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A doação foi feita pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, presidido pela primeira-dama Rose Seba. O leite foi direcionado ao Fundo Social por escolas e empresas que realizaram campanhas de arrecadação neste período de final de ano. “Fico muito feliz de saber que podemos contar com pessoas solidárias para aumentarmos, cada vez mais, a nossa corrente do bem. Com essa ação e outras entregas, encerramos 2022 com chave de ouro”, disse Rose Seba.

A contribuição já está no Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos toda a parceria com a Prefeitura, que não mede esforços em colaborar com nosso Hospital. Esse auxílio contribui em suprir nossa demanda”, concluiu Rosemir Lopes, responsável pelo setor de Captação de Recursos da Santa Casa.

