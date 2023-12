Fundo Social conclui entrega de mais de 1.300 kits natalinos e panetones

Ação integra a campanha “Natal Luz e Esperança” em benefício a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga entregou kits natalinos e panetones a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade assistidas por entidades assistenciais. A ação integra a campanha “Natal Luz e Esperança”. Neste ano, o Fundo Social arrecadou mais de 1.300 kits e panetones mediante doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.

Os itens que compõem os kits natalinos são alimentos típicos desta época de final de ano como panetone, refrigerante, biscoito, caixa de bombom, macarrão e massa de tomate.

“Essa ação já se tornou uma tradição e só é possível ser realizada graças à solidariedade dos nossos amigos e parceiros que nos apoiam e fazem a diferença no resultado dos nossos trabalhos. Fico muito grata e feliz em saber que Votuporanga é uma cidade solidária com um grande número de pessoas que se dedicam na função de cuidar do próximo, não apenas neste momento especial de Natal e Ano Novo, mas, também, durante o ano todo. Meu maior desejo é que essa corrente do bem se multiplique para podermos ajudar a quem precisa cada vez mais”, disse a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba.