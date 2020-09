Fundadora do Instituto NeuroSaber participará do webinar do ADE Noroeste Paulista

Encontro on-line é aberto a profissionais da educação da região Noroeste Paulista e de todo o País e será transmitido pelo youtube.

A neurociência também estará em pauta no webinar do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista, que será promovido no dia 20 de outubro. A organização acaba de confirmar mais uma atração que trocará experiência com profissionais da educação da região e de todo o País, a especialista em educação especial na área de Deficiência Intelectual e Psicopedagogia, Luciana Brites.

Lu Brites, como é conhecida, participou do 6º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP. Especialista em psicomotricidade, é fundadora do NeuroSaber, instituto que busca compartilhar conhecimentos sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e da adolescência.

O webinar “O novo normal e a educação pública” será promovido este ano em alusão ao CIENP. O encontro on-line é aberto a profissionais da educação que atuam nos municípios do ADE Noroeste Paulista, mas também em todas as regiões do país, com transmissão pelo canal do Arranjo no youtube (www.youtube.com/adenoroestepaulista).

“Serão diversas palestras durante todo o dia. Pensamos em uma programação que ofereça conteúdo necessário para que todos encontrem as melhores alternativas diante dos novos desafios da educação”, explicou Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista, que fará a mediação de todos as palestras.

Também integram a programação Célia Godoy, especialista em análise comportamental, Márcia Bernardes, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo – Undime-SP, o neuropsicólogo Eduardo Shinyashiki, a pedagoga e pós-graduada em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual de Maringá, Regina Shudo, e Luiz Miguel, presidente nacional da Undime e doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP).

Organização da Webinar

A organização do encontro, que será promovido em alusão ao CIENP, é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais.

Como participar

Para participar, é só se inscrever no canal do Youtube do ADE Noroeste Paulista, no endereço www.youtube.com/adenoroestepaulista. Siga também o Arranjo no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista) e no instagram (@adenoroestepaulista).