Rede social foi sucesso nos anos 2000 e conquistou 300 milhões de usuários ao redor do mundo. Ao g1, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten relembrou o sucesso do site e seus planos para o futuro.

O anúncio, na época, foi feito dois dias depois que Elon Musk fechou um acordo para comprar o antigo Twitter por US$ 44 bilhões. A compra dividiu a opinião dos internautas e muito deles passaram a pedir a volta do Orkut. “Se você pensar no ‘orkut.com’, era tudo sobre unir as pessoas e eu sei que o que nos une é o que temos em comum. Então, no Orkut, todos tiveram conversas maravilhosas sobre coisas que amavam e compartilharam, riram e se divertiram muito”, diz. “Se você olhar para as mídias sociais hoje, são plataformas muito diferentes, como Facebook e Instagram. Elas priorizam o lucro sobre a segurança e elas realmente lucram com a negatividade e a raiva porque as emoções negativas mantêm as pessoas afastadas por mais tempo, o que significa que elas passam mais tempo olhando anúncios e essas empresas conseguem lucrar mais exibindo anúncios e também coletando e vendendo dados. As mídias sociais são tão tóxicas agora”, critica.