Funcionário da Prefeitura sofre acidente com fios em Fernandópolis

Um funcionário da Prefeitura de Fernandópolis foi vítima de um acidente de moto envolvendo fios de internet e telefonia. O incidente ocorreu na Av. Afonso Cáfaro, próximo ao Empório Pessotto na manhã desta quinta-feira, dia 23.

O servidor, de 54 anos, seguia para o trabalho quando se deparou com um fio sobre a via. O cabo enroscou-se em seu pescoço e no guidão da moto, resultando na queda. O funcionário sofreu várias escoriações pelo corpo, incluindo marcas do fio no pescoço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para atendimento na Santa Casa. A moto ficou parcialmente destruída devido ao impacto.

No local, a identificação do cabo revelou ser da Vivo, conforme a plaqueta encontrada. A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram presentes para registrar a ocorrência.

O incidente levanta a preocupação sobre a segurança dos cabos de internet e telefonia nas vias da cidade, deixando a comunidade questionando até quando situações como essa serão toleradas.