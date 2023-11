De acordo com o tenente da Polícia Ambiental, Marcos Sanches, após tomar conhecimento do caso, equipes foram até a cidade e, através do boletim de ocorrência, entraram em contato com os infratores. “A funcionária e o proprietário deram suas declarações e com base nas informações colhidas, ambos foram autuados em R$ 12 mil cada pelo crime de maus-tratos com o agravante da morte dos cães. Esta autuação agora será anexada ao inquérito policial, na investigação do caso”, disse.