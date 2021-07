Nesta segunda-feira, Rio Preto registrou baixíssima umidade relativa do ar: chegou a 15% segundo a Cetesb, índice que é considerado de alerta.

Com tanto frio assim, o empresário Albedes Antônio de Barros é um dos moradores que mais sofrem com a queda de temperatura. Para enfrentar o inverno, ele “apela” para caldos. “Sempre faço caldos quentes. Fazemos caldo de abóbora com carne seca, mandioquinha com costela. A gente sempre inventa uma nova receita”, diz o empresário.

Para o morador Antonio Nascimento, 60 anos, o tempo frio é momento de demonstrar solidariedade com quem mais sofre com as baixas temperaturas. “Eu não levanto de madrugada, estava bem aquecido com meu cobertor que, inclusive, é novo. E com a consciência tranquila pois o cobertor velho estava aquecendo algum morador de rua pela cidade” diz o morador.

Marco Antônio dos Santos – diarioweb.com.br