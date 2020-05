Frente fria promete derrubar a temperatura na região de Votuporanga

Previsão dos meteorologistas é da chegada de uma frente fria na região nesta semana

A previsão dos meteorologistas é da chegada de uma frente fria na região nesta semana, o que reforça os cuidados com a saúde no intuito de evitar doenças respiratórias, principalmente, durante à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o meteorologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Bruno Miranda, a frente fria vinda da região Sul deve passar pela região a partir desta quarta-feira, 6, podendo provocar pancadas de chuva durante o dia. “Essa frente fria deve derrubar as temperaturas. Em Rio Preto, a mínima pode chegar a 10 graus na sexta”, explicou.

Na quinta, 7, a máxima chega a 23° com mínima de 14° em Rio Preto. “Conforme vai se aproximando o inverno, as temperaturas tendem a ficar cada vez menores”, explicou Miranda.

Durante o frio, é comum as pessoas fecharem janelas e portas, a fim de deixarem o ambiente mais aquecido, mas de acordo com infectologistas esse comportamento favorece a concentração de bactérias e vírus. Por isso, o ideal é manter o ambiente iluminado e aberto.

Por Rone Carvalho – diarioweb.com.br

FOTO: VOTUPORANGA: CRÉDITO: Rodrigo Pessôa Fotógrafo