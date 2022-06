Frente fria derruba temperaturas no 1º fim de semana do inverno

Uma frente fria se aproxima da costa do Sudeste, trazendo queda de temperaturas para o primeiro fim de semana do inverno. A expectativa é a de que não sejam verificadas chuvas significativas.

De acordo com a Climatempo, as áreas litorâneas serão as mais afetadas, enquanto o interior não deve perceber grandes alterações — o calor pode diminuir um pouco em parte do interior de São Paulo, de Minas e no Espírito Santo.

O litoral de São Paulo sentirá uma chuva fraca no sábado (25) que pode aumentar no domingo (26). As cidades litorâneas terão o fim de semana marcado pela nebulosidade e poderão sentir rajadas de vento no decorrer do sábado de 45 a 55 km/h.

Já na capital paulista, a temperatura mínima para o fim de semana é de 13ºC enquanto a máxima não deve ultrapassar os 23ºC no sábado (25) e os 18ºC no domingo (26). No Rio de Janeiro, as temperaturas também devem apresentar queda moderada, com registro de mínima de 16°C e máxima de 21°C no domingo (26).

O calor e o tempo seco ainda persiste em Belo Horizonte e Vitória no sábado (25), mas no domingo as capitais já começam a sentir algumas mudanças. A máxima no domingo para a capital mineira é de 25ºC e para a capixaba é de 24ºC. As mínimas serão de 12ºC e 18ºC, respectivamente.

Segundo as previsões climáticas, cerca de duas ondas de frio ainda são previstas para chegar em São Paulo ao longo do mês de julho e início de agosto. Neste período, o frio deve ser mais intenso e até há chance de geada pelo interior paulista.